شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة : أنبوب الغاز بين عمان والكويت يمر عبر المملكة والان نبدء بالتفاصيل
وبين الفالح خلال منتدى الطاقة الخليجي والمقام بالرياض اليوم، ان مشروع الطاقة النووية مازال في مرحلة تقييم التقنيات المتاحة، وقال: "نتحدث مع كل الدول التي لها خبرات في هذا المجال"، مؤكدا بأنه لدينا 5 تقنيات تحت التطبيق حتى الان.
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