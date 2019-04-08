شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة : أنبوب الغاز بين عمان والكويت يمر عبر المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، إن أنبوب ربط الغاز بشبكه بين عمان الى الكويت سيعبر من خلال شبكة الغاز في المملكة، لافتا الى البدء في الدراسات الفنية في هذا الخصوص.

وبين الفالح خلال منتدى الطاقة الخليجي والمقام بالرياض اليوم، ان مشروع الطاقة النووية مازال في مرحلة تقييم التقنيات المتاحة، وقال: "نتحدث مع كل الدول التي لها خبرات في هذا المجال"، مؤكدا بأنه لدينا 5 تقنيات تحت التطبيق حتى الان.