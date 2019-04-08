شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطاقة : لن نبيع النفط بعملات غير الدولار والان نبدء بالتفاصيل
كما تؤكد الوزارة مرة أخرى التزام حكومة المملكة بدورها كقوة توازن في أسواق الطاقة، وعدم المخاطرة بهذه الأولوية لسياستها، وما قد يترتب على إدخال تغييرات أساسية على الشروط المالية للعلاقات التجارية النفطية حول العالم.
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