شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى يغلق منخفضا مع تراجع أسهم الشركات المالية والمصدرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق المؤشر نيكى اليابانى، منخفضا اليوم، الاثنين مع توخى المستثمرين الحذر قبل موسم إعلان أرباح الشركات، إلا أن نمو الوظائف الأمريكية بوتيرة أفضل من التوقعات حد من الاتجاه النزولى.

ونزل نيكى 0.2 بالمئة إلى 21761.65 نقطة، وكان ارتفع فى التعاملات المبكرة إلى 21900.55 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر القياسى منذ أوائل ديسمبر

وفى الولايات المتحدة، قالت وزارة العمل، إن القطاع غير الزراعى أضاف 196 ألف وظيفة جديدة، مقارنة مع توقعات الاقتصاديين لزيادة 180 ألف وظيفة فى استطلاع أجرته رويترز.

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وفى طوكيو باع المستثمرون بعضا من الأسهم التى حققت مكاسب فى الآونة الأخيرة مثل الشركات المالية وشركات التصدير، ونزلت أسهم الشركات المالية مثل مجموعة ميتسوبيشى يو.اف.جيه المالية الذى فقد 0.9 بالمئة وسوميتومو ميتسوى المالية الذى هبط واحدا بالمئة و داي-إيتشى لايف هولدنجز بخسائر 1.2 بالمئة.

وتراجعت أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق، ليخسر طوكيو إلكترون 1.6 بالمئة وشين-إتسو كيميكال 1.2 بالمئة، وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة ليسجل 1620.14 نقطة.