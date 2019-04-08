شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى: الطلب على سندات أرامكو يتجاوز 30 مليار دولار والإغلاق الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة السعودى، خالد الفالح، اليوم، الاثنين، إن من المتوقع أن يتجاوز الطلب على أول سندات دولية من أرامكو السعودية 30 مليار دولار.

وأضاف متحدثا خلال مناسبة فى الرياض، أن صفقة سندات أرامكو ستُغلق بعد غد الأربعاء.

وأبدى أمله فى الانتهاء من استحواذ أرامكو على مُنْتِج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) فى غضون ستة أشهر.