شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الصادرات والواردات الألمانية أكثر من المتوقع فى فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت البيانات، اليومن الاثنين تراجع كل من الصادرات والواردات الألمانيةن أكثر من المتوقع فى فبراير فى أحدث مؤشر على أن نمو أضخم اقتصاد أوروبى سيكون هزيلا على الأرجح فى الربع الأول من السنة.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادى، إن الصادرات المعدلة فى ضوء العوامل الموسمية، تراجعت 1.3 بالمئة عن الشهر السابق، فى حين انخفضت الواردات 1.6 بالمئة، أدى ذلك إلى اتساع الفائض التجارى قليلا إلى 18.7 مليار يورو (20.99 مليار دولار) من 18.6 مليار يورو معدلة فى الشهر السابق.

كان استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين، أشار إلى تراجع الصادرات 0.5 بالمئة، والواردات 0.7 بالمئة، وكان من المتوقع تقلص الفائض التجارى إلى 18 مليار يورو.