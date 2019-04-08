أسعار الذهب اليوم الإثنين 8/ 4/ 2019

كتب- نادر سلامة
ننشر أسعار الذهب، اليوم الإثنين، والتي تتغير وفقا لعدة عوامل، من بينها تحركات الأسعار العالمية للذهب والتي تؤثر على أسعار الذهب بمصر، بالإضافة إلى آليات العرض والطلب داخل الأسواق.
وقال نادي نجيب، عضو شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك ارتفاعًا في جرام الذهب بمعدل جنيهين خلال تعاملات اليوم؛ بسبب الارتفاع في الأسعار العالمية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 623 جنيهًا، وعيار 24 سجل نحو 714 جنيهًا، وعيار 18 سجل نحو 534 جنيهًا، وعيار 14 سجل نحو 416 جنيهًا.
وأشار عضو شعبة المشغولات الذهبية، إلى أن الأوقية...
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