10 معلومات حول اتفاق التعاون بين مصر والبنك الدولى لدعم التنمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفقت مصر مؤخرا مع البنك الدولى حول آلية للتعاون فيما بينهما، و"الخليج 365" يقدم أهم المعلومات عن هذا الاتفاق فى 10 نقاط:
1- تم الاتفاق بين محافظ مصر لدى البنك، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورئيس البنك الدولى ديفيد مالباس على دورية التشاور الدائم فى مختلف القضايا
2- تعزيز التعاون فى المرحلة المقبلة،وزيادة دعم مصر التى تحصل على نحو مليار دولار سنويا
3- زيارة القاهرة فى أولى جولات رئيس البنك الخارجية للمنطقة
4- الاستفادة من خبرات مصر فى نقل التكنولوجيا لأفريقيا خلال تنفيذ مشروع "مون شوت"، لتوصيل الإنترنت لكل الأفارقة بحلول 2030
5- الاستفادة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، ووجودها كعضو فى مجموعة العشرين فى مشروعات التنمية
6- استمرار تقديم الدعم المالى والفنى لتطوير التعليم، وإدخال التكنولوجيا، بجانب دعم الصحة والطاقة
7- الاتفاق على دعم ريادة الأعمال والشباب والمرأة بنحو 200 مليون دولار
8- ضخ 500 مليون دولار استثمارات جديدة لمؤسسة التمويل الدولية خلال العام الجارى
9- تقديم الدعم الفنى للتعامل مع ملف القطاع العام وسبل هيكلته
10- الاستعانة بخبرات البنك الدولى فى مشروعات التحول الرقمى وتمويل تلك المشروعات
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