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10 معلومات حول اتفاق التعاون بين مصر والبنك الدولى لدعم التنمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفقت مصر مؤخرا مع البنك الدولى حول آلية للتعاون فيما بينهما، و"الخليج 365" يقدم أهم المعلومات عن هذا الاتفاق فى 10 نقاط:

1- تم الاتفاق بين محافظ مصر لدى البنك، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورئيس البنك الدولى ديفيد مالباس على دورية التشاور الدائم فى مختلف القضايا

2- تعزيز التعاون فى المرحلة المقبلة،وزيادة دعم مصر التى تحصل على نحو مليار دولار سنويا 

3- زيارة القاهرة فى أولى جولات رئيس البنك الخارجية للمنطقة

4- الاستفادة من خبرات مصر فى نقل التكنولوجيا لأفريقيا خلال تنفيذ مشروع "مون شوت"، لتوصيل الإنترنت لكل الأفارقة بحلول 2030

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5- الاستفادة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، ووجودها كعضو فى مجموعة العشرين فى مشروعات التنمية

6- استمرار تقديم الدعم المالى والفنى لتطوير التعليم، وإدخال التكنولوجيا، بجانب دعم الصحة والطاقة 

7- الاتفاق على دعم ريادة الأعمال والشباب والمرأة بنحو 200 مليون دولار

8- ضخ 500 مليون دولار استثمارات جديدة لمؤسسة التمويل الدولية خلال العام الجارى

9- تقديم الدعم الفنى للتعامل مع ملف القطاع العام وسبل هيكلته

10- الاستعانة بخبرات البنك الدولى فى مشروعات التحول الرقمى وتمويل تلك المشروعات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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