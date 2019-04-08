شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» لن تدمج «سابك» في أعمالها.. واستمرار تداول أسهمها والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الفالح أن «أرامكو» لن تدمج شركة «سابك» في أعمالها وإنما ستظل «سابك» شركة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، إضافة إلى استمرار حضورها القوي في سوق الأسهم السعودي أمام المستثمرين.
» فرصة للنمو
وقال الفالح: نأمل أن تتاح لشركة «سابك» الفرصة للنمو من خلال الشراكة الإستراتيجية مع «أرامكو» كمالك كبير للأسهم فيها سواء كانت هذه الفرصة داخل المملكة أو خارجها، مشيرا إلى أنه سيكون في المستقبل أمام «أرامكو» فرصة للتكامل في قطاع البتروكيماويات وقطاع التكرير بما لها من حصة كبيرة في السوق وبصناعة البتروكيماويات إلى جانب ريادة «سابك» في هذا القطاع بين الشركات الرائدة عالميا.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«اليوم» على هامش حضوره مؤخرا حفل هيئة تنمية الصادرات السعودية خلال تبادل اتفاقيات تمويل صادرات الشركات المستفيدة من مبادرتها لتمويل الصادرات بمدينة الخبر.
» إستراتيجية التكامل
يذكر أن مؤسسة التصنيف الدولية «فيتش» قالت في تقرير لها مؤخرا: إن استحواذ «أرامكو» على «سابك»، باعتبارها رابع أكبر منتج للكيماويات في العالم، «يتماشى مع إستراتيجية التكامل» التابعة للشركة ويساعد في تنويع الأرباح مع تأثير محدود على قدرات «أرامكو».
وتوقعت وكالة «فيتش» في تقريرها أن تقوم «أرامكو» -التي تملك تدفقات مالية كبيرة ومستويات منخفضة من الديون- بتمويل الجزء الأكبر من قيمة الاستحواذ على «سابك» نقدا.
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