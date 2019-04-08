شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات الأسواق والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **دعت شركة ماركة المدرجة، دائنيها لتقديم جميع المستندات المثبتة لديونهم، وذلك في موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ الإعلان.
**تعقد الجمعية العمومية لشركة فيدلتي المتحدة، اجتماعاً يوم 23 إبريل الجاري، للنظر في عدة أمور.
**تنظر الجمعية العمومية لشركة دار التمويل، خلال اجتماعها المرتقب في 29 إبريل الجاري، في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 2.93%، بحدود 8.875 مليون درهم.
**أعلنت شركة أرابتك أن جمعيتها العمومية ستناقش مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 5% (ما يعادل 5 فلوس/للسهم) من رأس المال عن عام 2018، وذلك خلال اجتماعها يوم 23 إبريل الجاري.
**تناقش الجمعية العمومية السنوية لشركة إعمار مولز، يوم 23 إبريل الجاري، مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10% (ما يعادل 10 فلوس/للسهم) من رأس المال عن عام 2018.
**عدلت الجمعية العمومية لشركة الخليج الاستثمارية التوزيعات النقدية إلى 10% (ما يعادل 10 فلوس/للسهم) من رأس المال عن عام 2018، بدلا من ال 5% التي أوصى بها مجلس الإدارة.
كانت هذه تفاصيل خبر إفصاحات الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.