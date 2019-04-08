إفصاحات الأسواق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **دعت شركة ماركة المدرجة، دائنيها لتقديم جميع المستندات المثبتة لديونهم، وذلك في موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ الإعلان.

**تعقد الجمعية العمومية لشركة فيدلتي المتحدة، اجتماعاً يوم 23 إبريل الجاري، للنظر في عدة أمور.

**تنظر الجمعية العمومية لشركة دار التمويل، خلال اجتماعها المرتقب في 29 إبريل الجاري، في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 2.93%، بحدود 8.875 مليون درهم.

**أعلنت شركة أرابتك أن جمعيتها العمومية ستناقش مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 5% (ما يعادل 5 فلوس/‏للسهم) من رأس المال عن عام 2018، وذلك خلال اجتماعها يوم 23 إبريل الجاري.

**تناقش الجمعية العمومية السنوية لشركة إعمار مولز، يوم 23 إبريل الجاري، مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10% (ما يعادل 10 فلوس/‏للسهم) من رأس المال عن عام 2018.

**عدلت الجمعية العمومية لشركة الخليج الاستثمارية التوزيعات النقدية إلى 10% (ما يعادل 10 فلوس/‏للسهم) من رأس المال عن عام 2018، بدلا من ال 5% التي أوصى بها مجلس الإدارة.