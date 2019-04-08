القطاع الخاص يستعيد زخم النمو.. والثقة عند الذروة

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كشفت بيانات شهر مارس من مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني، لدولة الإمارات، عن تسارع معدلات نمو الإنتاج والطلبات الجديدة، واستقرار مستويات التوظيف بعد انخفاضها الشهر الماضي، فيما وصل مستوى ثقة الشركات إلى ذروة جديدة في ظل مؤشرات بتحسن الطلب.

قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: «بعد قراءة شهر فبراير التي كانت ضعيفة بشكل مفاجئ، كان من المشجع أن نرى مؤشر مديري المشتريات الرئيسي يتعافى إلى 55 نقطة في شهر مارس. ويشير تسارع الإنتاج والطلبات الجديد إلى تحسن الطلب، بالرغم من أن هذا ربما جاء مدعوماً باستمرار تراجع أسعار المبيعات في شهر مارس.

ولا تزال البيئة تنافسية بالنسبة للشركات.

وكانت معدلات التوظيف أيضاً إيجابية بشكل هامشي الشهر الماضي، رغم أن أقل من %3 من الشركات التي شملتها الدراسة أشاروا إلى ضم موظفين جدد في شهر مارس. ويشير نمو المخزون، إلى جانب الزيادة التي شهدها عنصر الإنتاج المستقبلي، إلى أن الشركات كانت أكثر تفاؤلاً بشأن توقعاتها مقارنة بالأشهر الأخيرة الماضية».

شهد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - تعافياً، حيث سجل 55.7 نقطة في شهر مارس، بعد أن سجل في شهر فبراير أدنى مستوياته في 28 شهراً وهو 53.4 نقطة، وأشارت القراءة الأخيرة إلى تحسن شهري قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وجاءت زيادة قوة تحسن أوضاع الشركات لتعكس الزيادات الأكثر حدة في الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات، بالإضافة إلى العودة إلى خلق الوظائف، وجاءت هذه الأمور جميعها مرتبطة نوعاً ما بالأدلة المنقولة التي تشير إلى تحسن الطلب بالسوق خلال الشهر.

وشهدت الطلبات الجديدة زيادة بوتيرة ملحوظة، وجاء معدل النمو متسقاً مع متوسط السلسلة، إلا أن بعض أعضاء اللجنة أشاروا إلى أنهم قدموا تخفيضات من أجل تأمين المبيعات في ظل بيئة تنافسية، وانخفضت أسعار المنتجات للشهر السادس على التوالي في شهر مارس، كما تزايدت الضغوط التنافسية في المراحل العليا من سلاسل الإنتاج، حيث ازدادت تكاليف مشتريات الشركات بشكل طفيف.

وتسارع معدل توسع طلبات التصدير الجديدة في نهاية الربع الأول، متعافياً من مستوى شهر فبراير الأدنى في 11 شهراً في ظل تقارير تفيد بزيادة الطلبات الجديدة الواردة من دول الخليج العربي والولايات المتحدة. وانعكست زيادة طلبات العملاء والتسويق الناجح في شكل زيادة شهرية أخرى في النشاط التجاري. وتسارع معدل التوسع منذ شهر فبراير وجاء متسقاً مع ما شهده شهر يناير.

شهدت مستويات التوظيف استقراراً خلال شهر مارس، بعد أن هبطت بقوة الشهر الماضي. وشجعت زيادة الطلبات الجديدة بعض الشركات على ضم موظفين جدد، لكن شركات أخرى ظلت حذرة بشأن سياسات التوظيف. في الوقت ذاته ازداد حجم الأعمال غير المنجزة بأبطأ وتيرة في عام.

وقامت الشركات غير المنتجة للنفط بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بوتيرة شبه قياسية، في حين ارتفعت وتيرة تراكم المخزون أيضاً.

وأخيراً، كانت مؤشرات تحسن الطلب في السوق دافعاً لزيادة مستوى ثقة الشركات، حيث ارتفع مستوى التفاؤل إلى نقطة قياسية جديدة في نهاية الربع الأول من العام.

كشفت بيانات شهر مارس من مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني، لدولة الإمارات، عن تسارع معدلات نمو الإنتاج والطلبات الجديدة، واستقرار مستويات التوظيف بعد انخفاضها الشهر الماضي، فيما وصل مستوى ثقة الشركات إلى ذروة جديدة في ظل مؤشرات بتحسن الطلب.

وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: «بعد قراءة شهر فبراير التي كانت ضعيفة بشكل مفاجئ، كان من المشجع أن نرى مؤشر مديري المشتريات الرئيسي يتعافى إلى 55 نقطة في شهر مارس. ويشير تسارع الإنتاج والطلبات الجديد إلى تحسن الطلب، بالرغم من أن هذا ربما جاء مدعوماً باستمرار تراجع أسعار المبيعات في شهر مارس.

ولا تزال البيئة تنافسية بالنسبة للشركات. وكانت معدلات التوظيف أيضاً إيجابية بشكل هامشي الشهر الماضي، رغم أن أقل من %3 من الشركات التي شملتها الدراسة أشاروا إلى ضم موظفين جدد في شهر مارس. ويشير نمو المخزون، إلى جانب الزيادة التي شهدها عنصر الإنتاج المستقبلي، إلى أن الشركات كانت أكثر تفاؤلاً بشأن توقعاتها مقارنة بالأشهر الأخيرة الماضية».

شهد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - تعافياً، حيث سجل 55.7 نقطة في شهر مارس، بعد أن سجل في شهر فبراير أدنى مستوياته في 28 شهراً وهو 53.4 نقطة، وأشارت القراءة الأخيرة إلى تحسن شهري قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وجاءت زيادة قوة تحسن أوضاع الشركات لتعكس الزيادات الأكثر حدة في الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات، بالإضافة إلى العودة إلى خلق الوظائف، وجاءت هذه الأمور جميعها مرتبطة نوعاً ما بالأدلة المنقولة التي تشير إلى تحسن الطلب بالسوق خلال الشهر.

وشهدت الطلبات الجديدة زيادة بوتيرة ملحوظة، وجاء معدل النمو متسقاً مع متوسط السلسلة، إلا أن بعض أعضاء اللجنة أشاروا إلى أنهم قدموا تخفيضات من أجل تأمين المبيعات في ظل بيئة تنافسية، وانخفضت أسعار المنتجات للشهر السادس على التوالي في شهر مارس، كما تزايدت الضغوط التنافسية في المراحل العليا من سلاسل الإنتاج، حيث ازدادت تكاليف مشتريات الشركات بشكل طفيف.

وتسارع معدل توسع طلبات التصدير الجديدة في نهاية الربع الأول، متعافياً من مستوى شهر فبراير الأدنى في 11 شهراً في ظل تقارير تفيد بزيادة الطلبات الجديدة الواردة من دول الخليج العربي والولايات المتحدة.

وانعكست زيادة طلبات العملاء والتسويق الناجح في شكل زيادة شهرية أخرى في النشاط التجاري. وتسارع معدل التوسع منذ شهر فبراير وجاء متسقاً مع ما شهده شهر يناير.

شهدت مستويات التوظيف استقراراً خلال شهر مارس، بعد أن هبطت بقوة الشهر الماضي. وشجعت زيادة الطلبات الجديدة بعض الشركات على ضم موظفين جدد، لكن شركات أخرى ظلت حذرة بشأن سياسات التوظيف. في الوقت ذاته ازداد حجم الأعمال غير المنجزة بأبطأ وتيرة في عام.

وقامت الشركات غير المنتجة للنفط بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بوتيرة شبه قياسية، في حين ارتفعت وتيرة تراكم المخزون أيضاً.

وأخيراً، كانت مؤشرات تحسن الطلب في السوق دافعاً لزيادة مستوى ثقة الشركات، حيث ارتفع مستوى التفاؤل إلى نقطة قياسية جديدة في نهاية الربع الأول من العام.