«2071» بالفجيرة تستعرض منهجيات استشراف المستقبل

الفجيرة: ”الخليج 365”

نظمت «منصة 2071» التابعة لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية محاضرة بعنوان «استشرف مستقبلك اليوم» ألقاها خبير الاستشراف سليمان الكعبي في مقر غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بحضور خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية وسلطان جميع نائب مدير عام «غرفة الفجيرة»وجمهور من المهتمين بمجال استشراف المستقبل.

وقدمت حياة الحمادي مديرة منصة 2071 لمحة سريعة عن المحاضر الكعبي كأول شخص متخصص على مستوى المنطقة في «علم استشراف المستقبل»، حيث عمل على نشر مفهوم الاستشراف وتقنياته في دولة الإمارات، كما أن لديه العديد من المبادرات في مجال الاستشراف في المؤسسات الاتحادية في الدولة.

واستهل الكعبي محاضرته بعرض موجز لأبرز المحطات المضيئة التي نفذتها الإمارات في مجال استشراف المستقبل وكان أبرزها الإعلان عن تغيير مُسمى وزارة شؤون مجلس الوزراء، ليصبح وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وذلك في القمة العالمية للحكومات عام 2016، حيث يتم تقييم جميع الجهات الحكومية بناء على نتائجها وعلى قدرتها على الابتكار واستشراف المستقبل. وعرّف الكعبي مفهوم استشراف المستقبل بأنه القدرة على معرفة ما قد يحدث في المستقبل وذلك من خلال جمع المعلومات لوضع رؤى متوسطة وطويلة الأجل. واستعرض الخبير الإماراتي في محاضرته، أبرز الأدوات الاستشرافية المتمثلة في الرسوم التوضيحية والأشكال البيانية لبناء الخطط والسيناريوهات التي تعتمد على التنبؤ المنهجي، لافتاً إلى أن الاستشراف ليس تنجيماً وإنما بوصلة المستقبل، فالاستشراف يمتد ل 15 عاماً وأكثر.

وتوقف الكعبي عند منهجية جامعة «هيوستن» التي تتبناها دولة الإمارات في جمع المعلومات لصياغة الخطط الاستراتيجية، مشيراً إلى وجود أكثر من 36 تقنية لاستشراف المستقبل؛ وتستخدم كل تقنية أو أداة وفقاً للموضوع المراد بحثه.