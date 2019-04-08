بداية أسبوع إيجابية للأسهم وتوجه مؤسساتي نحو الشراء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

أغلقت الأسهم المحلية على مكاسب، بمستهل جلسات الأسبوع، مستمدة الدعم من أسهم قيادية في البنوك والاتصالات، وبعض أسهم العقار، مع توجه مؤسساتي نحو الشراء في السوقين.

صعد مؤشر سوق دبي 0.17% مع مواصلة «الإمارات دبي الوطني» حصد المكاسب، مع «دبي الإسلامي»، فيما ارتفع مؤشر «أبوظبي» 0.4% معززاً بمكاسب «اتصالات» و«أبوظبي الأول».

خطف «أدنوك للتوزيع» الأضواء في سوق أبوظبي، أمس، بعد ارتفاعه 8%، وإغلاقه عند 2.7 درهم، مع موافقة مساهمي الشركة على زيادة توزيعات 2019، وبالتزامن مع تصريحات للشركة عن اتفاقيات مرتقبة مع شريك استراتيجي في السعودية.

كما حافظ «الإمارات دبي الوطني» على تألقه مغلقاً عند 12 درهماً، بفعل صعوده 1.27%. وفي المقابل، تعرضت أسهم، مثل «إعمار العقارية» لجني أرباح محدود، تراجع بالسهم 0.4% عند 4.98 درهم، وتراجع «الدار» 2.79%.

وسجلت السيولة الإجمالية في السوقين 326.37 مليون درهم، منها 234.8 مليون درهم في دبي، و91.57 مليون درهم في أبوظبي.

وواصل مؤشر سوق دبي المالي حصد المكاسب، مع ارتفاعه 0.17% عند مستوى 2780.95 نقطة، مستفيداً من ارتفاع المؤشرات القطاعية للبنوك والاستثمار والنقل والتأمين، وذلك في ظل تماسك قطاع العقار.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.8% بفعل مكاسب «الإمارات دبي الوطني»، إلى جانب ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.2%.

وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 0.24% مع ارتفاع «شعاع كابيتال» 4.27%، في وقت استقر كل من «دبي للاستثمار» و«سوق دبي المالي» من دون تغيير يذكر.

كما صعد قطاع النقل على نحو طفيف، مستفيداً من صعود «العربية للطيران» 0.2% و«الخليج للملاحة» 8.48%، في مقابل نزول «أرامكس» 1.04%.

وتماسك قطاع العقار في ظل ارتفاع «إعمار للتطوير» 0.77%، و«إعمار مولز» 1.12%، و«الاتحاد العقارية» 0.79%، بينما تراجع «إعمار العقارية» 0.4%، و«أرابتك» 0.47%.

بدوره، سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً قدره 0.4% عند مستوى 5052.49 نقطة، بفعل ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات والطاقة والسلع والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.16% بدعم من «أبوظبي الأول» بنسبة 0.26% و«أبوظبي الإسلامي» 0.67%، في مقابل تراجع «أبوظبي التجاري» 0.56% و«الاتحاد الوطني» 0.19%.

وزاد قطاع الاتصالات بنسبة 1.47% أي بالنسبة ذاتها التي ارتفعها سهم «اتصالات». كما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 2.92% مدعوماً بمكاسب «أدنوك للتوزيع» بنسبة 8% و«دانة غاز» 0.52% و«طاقة» 2.13%.

وعلى العكس، انخفض قطاع العقار بنسبة 2.23% مع تزايد الضغوط على سهم «الدار»، الذي انخفض 2.79%، في وقت زاد «إشراق» 0.65% و«رأس الخيمة العقارية» 1.16%.

وتصدر سهم «الإمارات دبي الوطني» التداولات بقيمة 77.65 مليون درهم، مغلقاً عند 12 درهماً، تلاه سهم «جي إف إتش» بسيولة بقيمة 38 مليون درهم، وارتفع بنسبة 3.27% ليغلق عند درهم واحد، ثم سهم «إعمار العقارية» بتداولات بلغت 25.4 مليون درهم، مغلقاً عند 4.98 درهم.

وتزعم سهم «أدنوك للتوزيع» التداولات بقيمة 15 مليون درهم، مغلقاً عند 2.7 درهم، تلاه سهم «الاتحاد الوطني»، بسيولة قدرها 13.67 مليون درهم، وأغلق عند 5.19 درهم، ثم سهم «الدار العقارية» الذي جذب 13.47 مليون درهم من إجمالي التداولات، ليغلق عند 1.74 درهم.

وحصد سهم «الخليج للملاحة» الارتفاع الأكثر في سوق دبي، بنسبة 8.48% مغلقاً عند 0.895 درهم، وفي المقابل، سجل سهم «أمانات» التراجع الأكثر بنسبة 3.32% إلى 0.96 درهم.

وجاء سهم «أدنوك للتوزيع» في مقدمة الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، وفي المقابل، سجل سهم «أسمنت رأس الخيمة» التراجع الأكثر بنسبة 5.8% ليغلق عند 0.65 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون الخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 14.84 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 14.84 مليون درهم محصلة بيع، منها 5.2 مليون درهم محصلة بيع العرب، و6.5 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و3 ملايين درهم محصلة بيع المواطنين.

أما المحافظ الاستثمارية فاتجهت نحو الشراء في السوقين، بصافي استثمار بلغ 47.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 13.18 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و31.25 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 47.4 مليون درهم محصلة بيع، منها 13.18 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و31.25 مليون درهم محصلة بيع في دبي.