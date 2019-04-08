10 آلاف زائر لفعاليات سوق أم القيوين للإنتاج الزراعي والحيواني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت فعاليات سوق أم القيوين للإنتاج الزراعي والحيواني، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين واستمر لمدة 5 أيام.

وشهد سوق أم القيوين للإنتاج الزراعي والحيواني في يومه الأخير أمس توقيع عقد توريد 1100 طن مواد أولية بين شركة الغرير للموارد العالمية ومصنع الإمارات للأعلاف بأم القيوين.

وقال هيثم سلطان رئيس اللجنة المنظمة لسوق أم القيوين للإنتاج الزراعي والحيواني: إن توقيع العقود والصفقات بين الشركات العارضة ساهم إلى جانب الفعاليات الأخرى، في نجاح السوق حيث تم من خلاله تقريب المسافات بين الشركات وتوفير العروض المناسبة لإبرام الصفقات، فيما بينها والذي بدوره يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة ودعم ملف الأمن الغذائي الوطني لحكومة دولة الإمارات وضمان استدامته كركيزة مهمة لجودة حياة أفراد المجتمع، كما ساهم السوق على مدى 5 أيام، في تعزيز دور الابتكار والارتقاء بالإنتاج الزراعي والحيواني بين المشاركين.

وأشار هيثم سلطان إلى أن السوق شهد إقبالاً كبيراً من الجمهور، وبلغ عدد زوار السوق خلال فترة إقامته أكثر من 10 آلاف زائر، حيث أبدوا إعجابهم بفعاليات وأنشطة السوق، كما شهد السوق مشاركة أكثر من 50 شركة عاملة في مجال بيع المنتجات الزراعية العضوية ومعدات وآليات الزراعة والإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى مشاركة الأنواع النادرة من الماعز ومنها الماعز القزم والماعز الرحبي والماعز البنجابي، والطيور بأنواع مختلفة والحيوانات الأليفة كالأرانب.

وتم من خلال السوق تنويع الأنشطة والفعاليات التي تضمنت تخصيص منطقة للمطاعم المتنقلة وركناً للأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الوطنية لدعمهم في مشاريعهم وتعزيز مشاركتهم في كافة المهرجانات والفعاليات، بالإضافة إلى تخصيص ركن لألعاب الأطفال لقضاء أوقات ممتعة مع عائلاتهم في السوق، كما تم تخصيص فقرات متنوعة للجمهور شملت تنظيم المسابقات وإجراء السحب على الجوائز القيّمة المقدمة من الرعاة والشركات العارضة بشكل يومي في السوق.

(وام)