جي بي مورجان: العلاقات التبادلية في الأسواق إشارات لتحولات كبيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: وائل بدر الدين

حذر بنك «جي بي مورجان» من أن العلاقات التبادلية في الأسواق المالية، يمكن أن تكون إشارات على حدوث نقاط تحول كبيرة، مثل العلاقة بين الأسهم والعائد على السندات، أو السلع الأساسية والدولار. وأكد البنك في مذكرة أصدرها قبل أيام، أن المستثمرين الذين يتناوبون إلى أسواق ذات مخاطر عالية، أبدوا تحفظات تشير في الغالب إلى احتمال حدوث تقلبات كبيرة نتيجة للعالقة المتبادلة بين الأصول المختلفة.

وجاء في المذكرة التي أصدرها البنك تحت إشراف جون نورماند كبير الاستراتيجيين، أن العام الجاري شهد تقلبات في أسعار الأسهم وتراجعاً في العائد على السندات، وفي المقابل ازدادت قوة الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات الرئيسية الأخرى، إضافة إلى أن العلاقة بين فروق أسعار الأسهم ومعدلات الائتمان في الولايات المتحدة أمر يستوجب المراقبة.

وقالوا إن العلاقة بين فروق أسعار الأسهم / الائتمان في الولايات المتحدة تستحق المشاهدة. وتوقع البنك أن تتوسع الفوارق الائتمانية في وقت لاحق من العام الجاري نتيجة للمكاسب التي تحققها حالياً أسواق الأسهم، وأكد تقرير الخبراء أنه وإذا ما تم قياس هذه الظاهرة وفقاً لحجم الصفقات، فمن الممكن تجاهل تأثيراتها على الأسواق على المدى المنظور، والتعامل معها باعتيادية إذا ما اتصفت أي زيادة في سعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي بالبطىء.

وأشار البنك في مذكرته إلى أن عجز عوامل السوق عن إضعاف قوة الدولار الأمريكي، سيكون له آثار سالبة في المستقبل، إضافة إلى أن التباينات الموجودة في الأداء القطاعي مثل التقلبات التي تحدث بين الفينة والأخرى، يمكن أن تصبح مصدر قلق لجميع أطراف السوق.

ويعتبر ارتفاع أسعار الأسهم مع هبوط العائد على السندات، مصدر إزعاج كبير للمستثمرين، ولكنها في الواقع علاقة تبادلية شائعة بين هذه الأصول، وستصبح أكثر إزعاجاً للمستثمرين في حال تراجعت البيانات الخاصة بأنشطة السوق بشكل عام.

وأنهت المؤشرات على مكاسب قياسية تصدرها مؤشر شنغهاي الأسبوع الماضي والذي قفز بنسبة 8.4% منهياً تداولات الأسبوع عند 3246.57 نقطة تلاه مؤشر داكس الألماني الذي حقق مكاسب بنسبة 4.2% منهياً على 12009.75 نقطة ومتجاوزاً حاجزال 12 ألف نقطة لأول مرة منذ بداية العام.

وفي وول ستريت شهدت المؤشرات أداءً لافتاً خاصة يوم الجمعة في ظل البشائر المتتالية وأنهت على مكاسب بلغت وسطياً 2.5%؛ حيث أغلق مؤشر ناسداك عند 7938.69 نقطة مضيفاً 2.71% بينما ارتفع مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 2.06% ومغلقاً على 2892.74 نقطة، وجاء مؤشر داو جونز ثالثاً مضيفاً 1.91% ومغلقاً على 26424.49 نقطة.

وقفز العائد على سندات الخزانة بعد صدور تقرير الوظائف لشهر مارس، ليصل العائد على فئة السنوات العشر إلى 2.53% بعد أن تدهور على مدى الأسبوعين الماضيين إلى ما دون 2.4%.