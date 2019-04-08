شكرا لقرائتكم خبر عن 13.5 مليار درهم رهن قطع أراضٍ في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” شهدت دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس رهوناً لقطع أراضٍ في منطقة سيح الدحل بقيمة 13.5 مليار درهم. كما تم تسجيل 19 رهناً لفلل وشقق بقيمة 140 مليون درهم.

وتم كذلك، تسجيل 103 مبايعات بقيمة 316 مليون درهم منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 147 مليون درهم و84 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 169 مليون درهم.

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