ارتفاع مؤشرات الأسهم الخليجية باستثناء السعودية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة ارتفاعاً في أدائها في أولى تداولات الأسبوع جلسة يوم أمس الأحد، باستثناء تراجع وحيد للسوق السعودية، وفي ظل ذلك تراجعت السوق السعودية بعد تباين أداء قطاعاتها لتخسر ما نسبته 0.58% ليغلق مؤشرها العام مستوى 9011.1 نقطة. بينما سجلت السوق الكويتية ارتفاعاً ملحوظاً نسبته 1.38% ليغلق عند مستوى 6222.39 نقطة. وكذلك ارتفع أداء السوق البحرينية بشكل ملموس بعد دعم من غالبية قطاعاتها، قاده قطاع البنوك التجارية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1440.32 نقطة، رابحاً ما نسبته 1.42%. ونجحت السوق العُمانية بتسجيل ارتفاع بدعم من كافة قطاعاتها، وكان هذا الارتفاع نسبته 0.79% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3970.49 نقطة.



السعودية



تراجع أداء سوق الأسهم السعودية، بعد تباين أداء قطاعاتها، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر السوق العام بواقع 52.77 نقطة أو ما نسبته 0.58% ليقفل عند مستوى 9011.11 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 120.4 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 73 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 102 شركة.



الكويت

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سجلت السوق الكويتية ارتفاعاً ملحوظاً في تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 84.68 نقطة أو ما نسبته 1.38% وصولاً إلى مستوى 6222.39 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 96.3 مليون سهم بقيمة 36.3 مليون دينار نفّذت من خلال 3602 صفقة.



البحرين



سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً ملموساً خلال تعاملات جلسة يوم أمس بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع البنوك التجارية وفي ظل ارتفاع التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 21.02 نقطة أو ما نسبته 1.48% ليقفل عند مستوى 1440.32 نقطة.



عُمان



سجلت السوق العمانية ارتفاعاً ملحوظاً في أدائها، بعد أداء إيجابي لكافة قطاعاتها في ظل ارتفاع أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 31.07 نقطة أو ما نسبته 0.79% ليقفل عند مستوى 3970.49 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 12.7 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون ريال نفّذت من خلال 664 صفقة.