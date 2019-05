32 ٪ حصة البحث عن وظائف عبر وسائل التواصل بالإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أشارت غالبية المشاركين من الجيل C «سي»، في دولة الإمارات إلى أن امتلاك سيرة ذاتية مميزة، ووجود معارف في قطاع أو شركة ما من خلال العائلة أو الأصدقاء أو الشبكات الاجتماعية، يساعد عند التقدم للحصول على وظيفة جديدة، وفق استبيان جديد أجرته «لينكدإن».

جاء ذلك ضمن المرحلة الثانية من حملة In It Together التي تحتفي بأعضاء «لينكدإن» في جميع أنحاء العالم، وبطموحاتهم وريادتهم، حيث تم إجراء استبيان الجيل C، الذي شمل أكثر من 1000 شخص، بواسطة YouGov نيابة عن «لينكدإن»، ولا يشير مصطلح «الجيل C» إلى فئة عمرية محددة، لكنه يركز على المجموعة السكانية المهتمة بالتواصل والتكنولوجيا الرقمية وتنشط في مجال بناء المجتمعات عبر شبكة الإنترنت.

وقال المشاركون في الاستبيان إن أهم الحواجز التي تعيق التقدم لوظيفة جديدة هي الضغط الذي يصاحب العثور على وظيفة جديدة (35٪)؛ وحالة عدم اليقين الاقتصادي الحالية (31%)؛ والخوف من رفض الطلب أو عدم النظر فيه (29٪).

وعند السؤال عن استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، كانت أنشطة التواصل الاجتماعي الأكثر شيوعاً هي مراسلة الأصدقاء والعائلة (50٪)، ومشاهدة مقاطع الفيديو (44٪)، وتعلم مهارات جديدة (38٪)، والنظر إلى الملفات الشخصية للأصدقاء وأفراد العائلة ( 37٪) والبحث عن وظائف (32٪).