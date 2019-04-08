367.54 مليار الاستثمار الأجنبي المباشر في 5 قطاعات بالإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” و(وام)

كشف سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن إجمالي أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية في خمسة قطاعات رئيسية بالإمارات بلغت 102.6 مليار دولار (367.542 مليار درهم) من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للدولة، إذ بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكم 129.9 مليار دولار بنهاية عام 2017 بنمو 8.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.

أكد سلطان المنصوري أن الإمارات نجحت في تحقيق صدارة إقليمية ومرتبة عالمية متقدمة وتقدمت من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر 5 مراتب عما كانت عليه في عام 2016 (المرتبة 35 عالمياً) لتصبح في المرتبة 30 عالمياً في عام 2017، كما احتفظت بمكانتها كوجهة إقليمية ودولية للاستثمارات الأجنبية المباشرة وبترتيبها الأول من بين مجموعة الدول العربية خلال السنوات الخمس الماضية لتجذب خلال عام 2017 قرابة 10.35 مليار دولار شكلّت 36% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى مجموعة الدول العربية، بالإضافة إلى حفاظ الإمارات على ترتيبها الثاني من بين دول غرب آسيا خلال الفترة ذاتها لتستحوذ على 40.6% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى منطقة غرب آسيا.

وقال المنصوري إن الإمارات تبوأت المرتبة 12 عالمياً من حيث عدد مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة المعلن عنها خلال عام 2017 بإجمالي 329 مشروعاً معلناً عنه مقابل 303 في عام 2016 بحسب تقارير «الأونكتاد» المستندة إلى بيانات ال«FDI Markets» كما سجل عدد المشاريع الجديدة المعلن عنها للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات نمواً 8.6% خلال الفترة ذاتها.

ونوه وزير الاقتصاد أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يأتي في مقدمة رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة بقيمة 29.8 مليار دولار بنسبة مساهمة 24.9% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الإمارات فيما تأتي الجزر العذراء البريطانية في مقدمة الدول المستثمرة في هذا القطاع بقيمة 3.1 مليار دولار تليها سويسرا بقيمة 2.9 مليار دولار ثم المملكة المتحدة بما قيمته 1.9 مليار دولار وقال وزير الاقتصاد «يأتي قطاع الأنشطة العقارية في المرتبة الثانية حيث بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع نحو 28.4 مليار دولار بنسبة مساهمة 23.8%من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى دولة الإمارات وتتصدر الهند الدول المستثمرة في هذا القطاع بنحو 3 مليارات دولار تليها المملكة المتحدة بما قيمته 2ملياري دولار ثم باكستان في المرتبة الثالثة بما قيمته 1.5 مليار دولار».

وأشار إلى أن قطاع الأنشطة المالية والتأمين يحل في المرتبة الثالثة حيث بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع نحو 23 مليار دولار بنسبة مساهمة 19.3% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى دولة الإمارات ومن أبرز الدول المستثمرة في هذا القطاع المملكة المتحدة بقيمة 7.4 مليار دولار تليها أمريكا بما قيمته 1.9 مليار دولار وفرنسا بما قيمته 1.1 مليار دولار ونوه أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات التحويلية بلغ 10.9 مليار دولار بنسبة مساهمة 9.2% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى دولة الإمارات ومن أبرز الدول المستثمرة في هذا القطاع النمسا بقيمة 4 مليارات دولار تليها الكويت بما قيمته 657 مليون دولار ثم الهند في المرتبة الثالثة بما قيمته 551 مليون دولار والمملكة المتحدة في المرتبة الرابعة بما قيمته 505 ملايين دولار.

وبين أن قطاع التعدين واستغلال المحاجر يأتي في المرتبة الخامسة من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى دولة الإمارات بنسبة بلغت 8.8% برصيد 10.5 مليار دولار ومن أبرز الدول المستثمرة في هذا القطاع المملكة المتحدة بقيمة 6.1 مليار دولار يليها السعودية بما قيمته 1.6 مليار دولار ثم اليابان في المرتبة الثالثة بما قيمته 897 مليون دولار وهولندا في المرتبة الرابعة بما قيمته 467 مليون دولار.

وقال المنصوري، بمناسبة انطلاق أعمال ملتقى الاستثمار السنوي 2019 اليوم في دبي تحت شعار: «خريطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصادات العالمية من خلال العولمة الرقمية» إن هذا الحدث يعد المنصة الأكبر في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر. بمشاركة وفود من أكثر من 140 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف، وفقاً لتقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) فقد قدر الانخفاض في قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي خلال عام 2018 ب 1.2 تريليون دولار وبنسبة تراجع قدرت ب 19% مقارنة بعام 2017 وهذا يُعد تراجعاً إذا ما قورن بالأثر الذي أفرزته الأزمة المالية العالمية قبل 10 أعوام تقريباً ومع ذلك لا نزال نحتفظ بنظرة تفاؤلية في ظل النمو الاقتصادي العالمي والذي اختتمنا به عام 2018 وبنسبة 3.7%.

مشاركة عالمية في ملتقى الاستثمار

تنطلق اليوم الاثنين، فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي 2019 في نسخته التاسعة والتي تقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويستمر حتى تاريخ 10 إبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

ويناقش الملتقى آفاق تطوير الاستثمارات الدولية مع تركيز خاص على أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اقتصاديات الدول.

وتشارك في ملتقى الاستثمار السنوي 2019 عدد من الوجهات الاستثمارية العالمية التقليدية والواعدة، والتي تتاح لها فرصة اللقاء المباشر مع مستثمرين محتملين من جميع أنحاء العالم، ما يجعل الملتقى، المنصة المثالية لتعزيز فرص الاستثمار الأجنبي المباشر لدى العديد من المدن والدول العالمية.

وتشارك أبرز الوجهات الاستثمارية التقليدية في العالم في فعاليات الملتقى. كما تشارك في الملتقى العديد من الأسواق الأوروبية التقليدية والواعدة في مجال الاستثمار؛ حيث ستقوم بتقديم عروض جاذبة للمستثمرين الأجانب. ويتضمن برنامج الدورة التاسعة من ملتقى الاستثمار السنوي العديد من المؤتمرات والجلسات الحوارية وورش العمل التي ستناقش مختلف نواحي العمل الاستثماري وآفاقه وفرصه والتحديات التي تواجهه، وسيشارك في هذه الجلسات عدد من المسؤولين والخبراء وصناع القرار على مستوى العالم.