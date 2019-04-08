شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك»: الخدمات بدون رسوم صباحاً في 50 محطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أعلنت شركة «أدنوك للتوزيع» أن التزود بالوقود من محطات «أدنوك» الواقعة بين إمارات الدولة قد أصبح مجاناً بين الساعة ٦ - ٩ صباحاً يومياً، إضافة إلى تقديم عبوة ماء مجاناً، فيما تعود الإجراءات إلى نظام الخدمة الذاتية والخدمة المتميزة بعد ذلك.

وأفادت الشركة بأن هذه الخدمة يجري تقديمها في 50 محطة أغلبها موزعة بين إمارات الدولة.

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