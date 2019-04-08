«لاندمارك» تفتتح فرعاً لـ «الواحة مول» في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أعلنت «لاندمارك»، عن توسيع محفظتها من المراكز التجارية عبر إطلاق أول مركز تجاري يحمل علامة «الواحة مول» في إمارة الشارقة والعاشر في المنطقة.

وقالت آرتي جاغتياني، مدير المجموعة، في مجموعة «لاندمارك»: «يسعدني الإعلان عن بدء مركزنا التجاري الأول في إمارة الشارقة باستقبال زواره في شهر إبريل 2019 في أعقاب سلسلة مراكز التسوق التي افتتحناها في صحار بسلطنة عمان والجفير في البحرين، وفي خطوة تأتي لتوسع نطاق حضورنا إلى 10 مراكز تسوق في 4 دول. وتماشياً مع الالتزام المعهود لعلامتنا، سيلبي المركز الجديد متطلبات المجتمع المحلي وسيوفر لعملائنا تجربة تسوق مريحة وشاملة، حيث يمكنهم التسوق وقضاء أوقات ممتعة برفقة العائلة والأصدقاء».

ويقع المركز التجاري الجديد المتوقع افتتاحه في وقت لاحق من الشهر الجاري في شارع الوحدة الذي يضم العديد من المنافذ التجارية. وكانت علامة «الواحة مول» قد أتمت عامها العاشر في شهر مارس الماضي، واحتفت بعقد مكلل بالتميز في قطاع تجارة التجزئة على مستوى المنطقة.

وتماشياً مع التزام «لاندمارك» بترسيخ مكانة «الواحة مول» كوجهة متكاملة لمختلف متطلبات أنماط الحياة ولجميع أفراد الأسرة، سيضم المركز الممتد على ثلاثة طوابق أكثر من 45 متجراً للتجزئة موزعة على مساحة إجمالية تزيد على 650 ألف قدم مربعة (61،834 متراً مربعاً). وسيمنح «الواحة مول» الزوار مزيجاً من علامات التجزئة والترفيه والمطاعم والمقاهي وصالون وسبا وعدة متاجر وفروع للبنوك، ليصبح بذلك وجهة مريحة توفر أسعاراً في متناول الجميع.

وتتعهد «سيني بوليس»، رابع أكبر مشغل لصالات السينما في العالم، بتقديم تجربة سينمائية مشوقة لروادها في دولة الإمارات عبر 10 صالات متميزة بما فيها صالة «سيني بوليس جونيور» المخصصة للأطفال وتضم منطقة للألعاب. وسيحتضن «الواحة مول» في الشارقة أول سينما في دولة الإمارات تحمل علامة «سيني بوليس»، إضافة إلى صالتها التي تزاول نشاطها حالياً في مملكة البحرين.