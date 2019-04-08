«سيدات عجمان» ينظم دورة «الجودة في إدارة الضيافة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة تجارة وصناعة عجمان ورشة بعنوان «الجودة في إدارة الضيافة» بالتعاون مع رواد للاستشارات الإدارية والتدريب، وتناولت الورشة أساسيات الإدارة الناجحة ودور الضيافة في عملية التخطيط الاستراتيجي للمنظمات والمؤسسات والأعمال المختلفة، وركزت على مفهوم إدارة الجودة والأسس المنظمة لعمليات الضيافة وأهم استراتيجيات تحقيق الجودة الشاملة في مجال الضيافة وآليات التخطيط لمرحلة ما قبل قدوم الزوار أو العملاء وتحضيرات الضيافة وآليات صياغة برامج الضيافة الخاصة بكل من المنشآت السياحية ومعرفة آراء العملاء بأسلوب الضيافة الحديث وأهم الطرق المستخدمة من أجل قياس مستوى الجودة والضيافة وأهم الأفكار المبتكرة في مجال تطوير طرق الضيافة المتبعة.

وقدم الورشة في مقر «غرفة عجمان» المستشار الاقتصادي سالم حسن الغافري. حيث أكد أهمية الورشة وتعريف المشاركين بأسس الضيافة الناجحة باعتبارها جزءاً من تطور ونمو المؤسسات وتكوين علاقات ناجحة مع العملاء.

وأوضحت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان أن المجلس حريص على تنفيذ دورات وورش عمل متخصصة تواكب احتياجات رواد ورائدات الأعمال وعضوات المجلس، مؤكدة أهميتها باعتبارها قناة للعصف الذهني وتبادل الأفكار والخبرات.

ونوهت إلى أن المجلس يضع ضمن خططه المستقبلية تنفيذ جملة من الورش التي تتناول المواضيع التي تخدم عضوات المجلس ومنها التسويق والإدارة والابتكار في المنتجات ودراسات الجدوى وغيرها الأمر الذي ينعكس على تفعيل الشراكات القائمة بين مجلس سيدات أعمال عجمان ومختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وفي ختام الورشة قامت عبير عيد الفرج مدير مكتب مجلس سيدات أعمال عجمان بتوزيع شهادات المشاركة على الحضور.