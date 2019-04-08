شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشات أولية لاستحواذ «دبي الإسلامي» على «نور» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة قولها، إن بنك دبي الإسلامي، ينظر في الاستحواذ على «نور بنك». ورفض المسؤولون في بنك دبي الإسلامي وبنك نور التعليق ل «بلومبيرج».

وبحسب مصادر لم تسمها «بلومبيرج» فإن أكبر مصرف إسلامي في الإمارات أجرى مناقشات أولية مع مساهمي «نور بنك» في دبي، مشيرة إلى أن المناقشات لا تزال في مرحلة مبكرة وقد لا تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق. وفي حال نجحت الصفقة، سينتج عنها كيان مصرفي بأصول تبلغ 75 مليار دولار. (بلومبيرج)

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