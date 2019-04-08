ملخص الحدث



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **أكد جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي على أن العمل بروح الفريق هو واحد من أسرار نجاح مطار دبي الدولي ووصوله الى ما هو عليه الان من تفوق وريادة، مشيرا الى ان الفترة المقبلة تتطلب الارتقاء الدائم بالأداء لتوفير أفضل الخدمات لنحو 90 مليون مسافر يستخدمون مطار دبي الدولي سنويا.

جاء ذلك في ختام الدورة التدريبية التي نظمتها مطارات دبي لكبار الضباط التابعين للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية العاملين في مطار دبي الدولي.

**شاركت دائرة الأراضي والأملاك في دبي في الدورة العشرين من «مؤتمر الأراضي والفقر» الذي نظمه البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن مؤخراً.

شارك وفد الدائرة بالجلسات النقاشية لتقديم وجهات نظرها حول سبل تطوير أنظمة تسجيل الأراضي في الدول النامية.

**تقدم «مِراس» عبر وجهاتها «لا مير» و«بوكس بارك» و«كايت بييتش» العديد من الفعاليات للصغار والكبار خلال عطلة الربيع، ضمن عرض «السنافر» المسرحي المباشر في «لا مير»، ومنطقة الليغو في وجهة «بوكس بارك» وفي «كايت بييتش» يمكن للأطفال اللعب في المنطقة الرملية المخصصة وتعلم كيفية بناء منحوتات رملية من الفنان دانييل كوريغا.

**أبرمت شركة «كيه أو جيه إنتيريورز» الإمارات، وهي فرع مجموعة كمال عثمان جمجون، اتفاقية شراكة مع «كوفرنج كونسيبتس» للتصميم الداخلي، تهدف لدعم خطط توسعها ومشاريعها المتنامية التي تتجاوز ملياري درهم بحلول عام 2020.