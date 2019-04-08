«وول ستريت» تستعد لأسبوع نشط متجاهلة النتائج الباهتة للشركات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:بنيمين زرزور

ربما يكون موسم نتائج الشركات للربع الأول من العام الحالي هو الأسوأ من حيث معدلات الأرباح، إلا أن الأسهم أدارت ظهرها لكل المنغصات بما فيها نتائج الشركات، لتستمر في مهرجان الصعود الذي بدأته الأسبوع الماضي وسط تفاؤل قوي بإعلان وشيك عن اتفاقية تجارية بين بكين وواشنطن.

وينطلق الموسم مع كشف عدد من شركات القطاع المالي نتائجها تتقدمها مجموعة «جيه بي مورجان» ومجموعة «ويلز فارجو»، بينما يتابع المستثمرون في نفس الوقت محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر فبراير/شباط الذي يتلقاه السوق يوم الأربعاء، الذي يصادف أيضاً موعد صدور تقرير مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين وربما صدور أي قرارات جديدة بشأن بريكست.

وتتوقع شركة «ريفينتيف» أن يبلغ متوسط أرباح الشركات المدرجة على مؤشر «إس أند بي 500» 2.2% للربع الأول، بينما يرتفع وسطي معدلات الأرباح عموما إلى 2.8% خلال الربع الثاني، لكنه يحلق حتى حدود 9% خلال الربع الأخير من العام. ويبقى الفصل الأول هو الأسوأ من حيث متوسط أرباح الشركات منذ عام 2016.

ويعتقد المحللون أن هناك مخاطر لا تزال تهدد أداء الأسهم خاصة في حال عدم إبرام اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة، لأن اقتصاد الصين سوف يستمر في التراجع في هذه الحالة وبالتالي سيؤثر على أداء اقتصاد العالم رغم أن الصورة حاليا أفضل بكثير مما كانت عليه قبل شهرين.

وهناك من يعتقد أن عدداً من الحوافز سوف تدفع مؤشرات الأسهم صعوداً منها نتائج الشركات خاصة إذا تجاوزت أرباحها النسب التشاؤمية التي يتحدث عنها المحللون. كما أن الأسهم سوف تستمد زخماً جديداً من البيانات الخاصة بالاقتصاد الأمريكية بعد تقرير الوظائف لشهر مارس/آذار الذي فتح أبواب الأمل أمام أداء اقتصادي متوازن بدلاً من النذر المتتالية بركود وشيك.

ويكتسب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يصدر الأربعاء، أهميته من حرص المستثمرين على معرفة الدوافع التي حدت بأعضاء المجلس لوقف برنامج تخفيض ميزانه الختامي والكف عن رفع معدلات أسعار الفائدة خلال عام 2019، ويحرص المستثمرون على معرفة مواقف كل عضو لتحديد خيارات الاستثمار في فئة السندات التي يجدونها أفضل من حيث تركيز المجلس.

وبعد أن كشف تقرير الوظائف عن توقف المسار الصعودي لأجر ساعة العمل، أصبح من الضروري متابعة مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر التضخم اللذين يصدران الأربعاء والخميس للوقوف على مدى تأثير الوظائف والأجور على معدل التضخم باعتباره عنصراً مهماً في رسم سياسة أسعار الفائدة.

وسوف تستمر أخبار بريكست في تصدر عناوين وسائل الإعلام، حيث يجتمع مجلس الاتحاد الأوروبي الأربعاء لدراسة طلب بريطانيا تمديد مهلة الخروج حتى يونيو/حزيران بدلاً من نهاية مارس. ويكتسب هذا القرار أهمية خاصة لجهة تحديد شكل الخروج ومدى تأثيره في الاقتصاد البريطاني وعلى تدفق الاستثمارات الهاربة من أوروبا على سندات الخزانة الأمريكية.