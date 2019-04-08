شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الحلويات تبحث أسعار موسم رمضان والعيد فى اجتماع غدا بالغرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صلاح العبد رئيس شعبة الحلويات فى غرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات خاصة، أن مجلس إدارة الشعبة سيجتمع غدا الثلاثاء لمناقشة وضع السوق وكذلك الأسعار بالنسبة للموسم الجديد شهر رمضان والعيد، حيث يرتفع الطلب على الحلوى بكافة أنواعها .

وشهدت أنواع الدقيق زيادة فى أسعارها ومنها الدقيق الفينو خلال النصف الأول من عام 2018، الأمر الذى أثر على أسعار الحلويات والمخبوزات بنسب متفاوتة.

يشار إلى أن مصر تستهلك نحو 16 مليون طن قمح سنويا، تنتج منهم ما بين 7 إلى 8 ملايين طن، ويتم توفير الباقى من الاستيراد، وفق تصريحات سابقة لوزير التموين، على المصيلحى، فى يناير 2018.

على جانب آخر، يشهد شهر مايو المقبل انتخابات تشكيل مجلس إدارة الشعب المختلفة فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إضافة إلى مجلس إدارة الغرفة التجارية، وسط مساعى من إدارة الغرفة لتأجيل الانتخابات إلى يونيو القادم تفاديا لإجرائها فى شهر رمضان.