شعبة الحلويات تبحث أسعار موسم رمضان والعيد فى اجتماع غدا بالغرفة

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وشهدت أنواع الدقيق زيادة فى أسعارها ومنها الدقيق الفينو خلال النصف الأول من عام 2018، الأمر الذى أثر على أسعار الحلويات والمخبوزات بنسب متفاوتة.
يشار إلى أن مصر تستهلك نحو 16 مليون طن قمح سنويا، تنتج منهم ما بين 7 إلى 8 ملايين طن، ويتم توفير الباقى من الاستيراد، وفق تصريحات سابقة لوزير التموين، على المصيلحى، فى يناير 2018.
على جانب آخر، يشهد شهر مايو المقبل انتخابات تشكيل مجلس إدارة الشعب المختلفة فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إضافة إلى مجلس إدارة الغرفة التجارية، وسط مساعى من إدارة الغرفة لتأجيل الانتخابات إلى يونيو القادم تفاديا لإجرائها فى شهر رمضان.
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