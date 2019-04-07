شكرا لقرائتكم 3.1 تريليون دولار احتياطات النقد الأجنبي في الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بكين، سنغافورة رويترز - | منذ 4 ساعات في 7 أبريل 2019 - اخر تحديث في 7 أبريل 2019 / 18:06

ارتفعت احتياطات النقد الأجنبي في الصين في آذار (مارس) الماضي، مسجلة صعوداً لخمسة أشهر متتالية، مع تنامي التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، ما طغى على تأثير المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.



وأظهرت بيانات البنك المركزي الصيني اليوم الأحد أن احتياطات الصين، وهي الأكبر في العالم، زادت نحو 9 بلايين دولار في آذار الماضي إلى 3.099 تريليون دولار.

وهبطت العملة الصينية اليوان 5.3 في المئة مقابل الدولار العام الماضي، في ظل تدهور العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، وتباطؤ الاقتصاد الصيني. لكن اليوان تعافى أكثر من 2 في المئة منذ بداية العام الحالي، بفضل آمال بأن تتوصل واشنطن وبكين إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية بينهما.

وفي آذار الماضي، تراجع اليوان 0.3 في المئة مقابل الدولار نظراً لقوة العملة الأميركية، التي ارتفعت 1 في المئة مقابل سلة من عملات رئيسة. وانخفضت قيمة احتياطات الصين من الذهب 78.525 بليون دولار من 79.498 بليون نهاية شباط (فبراير).