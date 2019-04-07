شكرا لقرائتكم ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت.. وتراجع الاداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 5 ساعات في 7 أبريل 2019 - اخر تحديث في 7 أبريل 2019 / 17:41

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الأحد) ارتفاعا في تراجعا في معدلات الاداء، إذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة 7 في المئة الى 43 مليون دينار في مقابل 46 مليونا لليوم السابق فيما هبطت الكمية المتداولة 5 في المئة الى 179 مليون سهم في مقابل 188 مليونا، وهبط عدد الصفقات المنفذة 8 في المئة الى 6680 صفقة في مقابل 7269 صفقة.



Advertisements

صاحب ذلك ارتفاعا في مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة، إذ سجل مؤشر السوق الاول اكبر زيادة في البورصة بنسبة 1.38 في المئة تعادل 85 نقطة، صعودا الى مستوى 6222 نقطة في مقابل 6138 نقطة اليوم السابق، فيما سجل مؤشر السوق العام اقل زيادة بين المؤشرات نسبتها 0.44 في المئة تعادل 22 نقطة الى 4978 نقطة في مقابل 4956 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام 1.12 في المئة تعادل 64 نقطة الى 5796 نقطة في مقابل 5732 نقطة لليوم السابق.

وجاء سهم «صناعات» في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 6.83 في المئة، وصولاً إلى 219 فلس، من تداول 14 مليون سهم، بلغت قيمتها 2.96 مليون دينار.

وسجل سهم «هيومن سوفت» أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 1.04 في المئة، هبوطا إلى 3.146 فلس، من تداول 534 الف سهم، قيمتها 1.12 مليون دينار، نُفذت من خلال 201 صفقات.

وحقق سهم «اهلي متحد» أكبر سيولة متداولة بلغت 7.7 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 2.35 في المئة الى 261 فلس، من تداول 30 مليون سهم.