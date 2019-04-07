شكرا لقرائتكم هبوط أسعار أسهم 21 شركة مدرجة في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 6 ساعات في 7 أبريل 2019 - اخر تحديث في 7 أبريل 2019 / 17:39

أنهت 46 في المئة من الأسهم القطرية تعاملات اليوم (الاحد) على تراجع في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 21 شركات من أصل 46 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة أخرى، واستقرت 3 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 571 بليون ريال بزيادة 1.7 بليون ريال نستبها 0.73 في المئة.



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أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في قيمة الاسهم المتداولة 1 في المئة الى 237 مليون ريال في مقابل 239 مليونا و صعدت الكمية المتداولة 57 في المئة الى 15 مليون سهم، في مقابل 9.6 مليون، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 7 في المئة الى 5364 صفقة في مقابل 5025 صفقة.

وواصل المؤشر العام للبورصة ارتفاعه بنسبة 0.03 في المئة من قيمته تعادل 3 نقاط صعودا الى 10192 نقاط في مقابل 10190 نقطة اليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام الى 1.04 في المئة.

وطاول الهبوط مؤشرات 4 قطاعات من البورصة، تصدرها مؤشر التأمين بخسارة 2.20 في المئة، تلاه مؤشر الخدمات الخاسر 0.16 في المئة، ثم مؤشر ﺑﻭﺭﺻﺔ ﻗﻁﺭ ﺍﻟﺭﻳﺎﻥ ﺍﻻﺳﻼﻣﻰ - ﺍﻟﺳﻌﺭﻯ بخسارة نسبتها 0.08 في المئة.

وفي المقابل ارتفعت 7 قطاعات، تصدرها مؤشر العقارات المرتفع 5.93 في المئة تعادل الى 1928 نقطة، تلاه مؤشر جميع الأسهم بزيادة 0.89 في المئة، ثم مؤشر المصارف الصاعد 0.42 في المئة الى 3802 نقطة، تبعه مؤشر النقل بزيادة 0.33 في المئة الى 2475 نقطة.