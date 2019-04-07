شكرا لقرائتكم ارتفاع مؤشري « البحرين» العام والإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 7 ساعات في 7 أبريل 2019 - اخر تحديث في 7 أبريل 2019 / 17:37

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين ارتفاعه بنهاية تعاملات اليوم (الاحد) بنسبة 1.48 في المئة تعادل 21.02 نقطة، هبوطا الى 1440.32 نقطة في مقابل 1419.30 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 7.71 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع للجلسة الثانية بنسبة 1.79 في المئة ما يعادل 14.06 نقطة الى 800.02 مقابل 785.96 نقطة لليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 2.80 في المئة.



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وبالنظر الى الاجماليات، نجد ارتفاعا في معدلات الاداء، إذ ارتفعت كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 9.4 مليون سهم في مقابل 5.7 مليون بارتفاع 66 في المئة، فيما صعدت القيمة المتداولة الى 2.5 مليون دينار في مقابل 1.37 مليون دينار اليوم السابق بنسبة 83 في المئة، نفذت من خلال 122 صفقة في مقابل 116 صفقة بزيادة 5.2 في المئة.

ومن أصل 16 شركات جرى تداول أسهمها في جلسة اليوم، ارتفعت 11شركة، وهبطت شركتان، واستقرت 3 شركات أخرى، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.83 بليون دينار بزيادة 129 مليون نسبتها 1.48 في المئة

وواصل قطاع المصارف تصدره البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليوني دينار بحريني، شكلت 79 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 6.55 مليون سهم، نفذت من خلال 64 صفقة.

وحقق سهم البنك الأهلي المتحد أكبر سيولة بين الاسهم بلغت 1.94 مليون دينار، نسبتها 77 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 6.13 مليون سهم ، نُفذت من خلال 51 صفقة، فيما حقق سهم بتلكو ثاني أكبر سيولة بلغت 177 ألف دينار.