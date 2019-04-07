شكرا لقرائتكم خبر عن 38.8 % زيادة فى صادرات مصر لساحل العاج لتسجل 47.2 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الصادرات المصرية إلى ساحل العاج زيادة بنسبة 38.8 % لتبلغ 47.2 مليون دولار خلال عام 2017 مقارنة بـ 34 مليون دولار فى عام 2016.

ووفق مذكرة التفاهم بين البلدين – حصل الخليج 365 - على صورة منها ، إن أهم بنود الصادرات المصرية إلى ساحل العاج هى الزيوت والعطور ومستحضرات التجميل والبلاستيك ومنتجاته والمواد الكيماوية والمعادن الثمينة والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية والسيارات والجرارات والدراجات والمركبات والوقود والزيوت المعدنية.

فى سياق متصل سجلت الواردات المصرية من ساحل العاج 2.1 مليون دولار عام 2017 مقارنة بـ 2.3 مليون دولار عام 2016، وتمثلت أهم واردات مصر فى الخشب والكاكاو والمكسرات والبطيخ والحمضيات .

وبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الأحد جولة خارجية تشمل زيارة كلٍ من غينيا، وكوت ديفوار، والسنغال ، وبحسب بيان للسفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن جولة الرئيس الخارجية إلى منطقة غرب أفريقيا تأتى فى إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة فى مختلف المجالات، لاسيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التى تحظى بها القضايا الأفريقية فى السياسة الخارجية المصرية، خاصةً فى ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.

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ويعقد الرئيس خلال الجولة الأفريقية سلسلة مكثفة من المباحثات الثنائية مع زعماء كلٍ من غينيا وكوت ديفوار والسنغال، بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائى مع مصر، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الأفريقية، فضلا عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون لبلورة جهود الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى والهادفة بالأساس نحو دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادى فى القارة.