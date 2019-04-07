"خليها تصدي" تستهدف قطع غيار السيارات بعد ارتفاع أسعارها

كتب: جهاد الطويل قال محمد شتا، المتحدث الرسمى باسم حملة "خليها تصدي"، إن الحملة تستهدف قطع غيار السيارات، خلال أيام، بعد ارتفاع أسعارها المبالغ فيه.

وأضاف شتا، لـ"الوطن"، إن الحملة تطالب بعمل عقود صيانة بالمجان بين التاجر والمواطنين لمدة 7 سنوات على غرار دول الخليج.

في السياق ذاتة، نفى "شتا" انتهاء عملها في سوق السيارات، مشيرا إلى أنهم "مستمرون" حتى الوصول إلى سعر عادل للسيارات المستوردة للمواطن، الذي لم يتحقق حتى الآن.

وأكد أن الحملة تلقت عرضا من 8 شركات عاملة في السوق المحلي، للتفاوض على سعر عادل للسيارة إلا أن المفاوضات فشلت فشلا...

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