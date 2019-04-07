تعيين أميرة الرفاعي رئيسا تنفيذيا لـ معرض "إنطلق من مصر"

كتب -أحمد أبوعقيل

قررت مؤسسة بيزنس إيليت، تعيين الكاتبة الصحفية أميرة الرفاعي، رئيسا تنفيذيا ومتحدثا رسميا لمؤتمر «انطلق من مصر» المقرر انعقاده خلال الفترة من 27 – 28 إبريل 201، بالتجمع الخامس بالقاهرة، تحت رئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي و رعاية 5 وزارات حكومية " الاستثمار والتعاون الدولي، المالية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البيئة، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة".

قالت " الرفاعي"، في تصريحات صحفية، إن المؤتمر المنعقد بعنوان "دور ريادة الأعمال في التنمية بين التحديات والتمويل"، يناقش مبادرة دعم رواد الأعمال ضمن اجراءات الحكومة وبرنامجها الاصلاحي لتعزيز دورمسرعات الأعمال باعتبارها قاطرة التنمية المستدامة لتــوفير فرص العمل، وتمكيــن الشباب، المدعوم من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت أن المؤتمر يركز بشكل رئيسي علي تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لافساح المجال أمام الشباب و تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة لإطلاق مبادرتى «فكرتك شركتك » و « رواد النيل ».

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وأضافت " الرفاعي" أن المؤتمر هو بمثابة رسالة أمل وتشجيع للشباب لاثبات أنفسهم و تسليط الضوء واقعيا علي ما انجزته الحكومة و الجهاز المصرفي الوطني خلال الفترات السابقة وما تلاها من اشادة المؤسسات الدولية بما حققته الدولة المصرية من إنجازات أبهرت الكيانات الاقتصادية والسياسية العالمية.

وذكرت " الرفاعي" أن المؤتمر يعرض قصص نجاح حقيقية لراود الأعمال واجراءات الحكومة والجهاز المصرفي في دعمها فنيا و تمويليا، و اجراءات الجهات المعنية علي البحث عن بدائل تمويلية غير مصرفية لتعزيز بيئة الاعمال وا لاستثمار في مصر بعد ثورة التصحيح التشريعية التي اتخذتها الحكومة بتكليفات من القيادة السياسية لتحفيز مناخ الاستثمار.

كما قررت مؤسسة بيزنس إيليت، تعيين المهندس أحمد عبد التواب،رئيس مجلس إدارة أكاديمية بي بروتريد التابعة لوزارة في منصب المدير التنفيذي لمعرض «انطلق من مصر» المقرر انعقاده يومي٢٧/٢٨ إبريل الجاري، بالتجمع الخامس بالقاهرة.

ومن المقرر أن يشهد المعرض اقبالا ومشاركات لنخبة من الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية الهامة من بينها " التمويل، العقارات، اللوجيستيات والنقل، البنوك المصرية" وشركات البورصة ، لعرض النجاحات التي حققها الاقتصاد القومي خلال السنوات السابقة بعد برنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة.