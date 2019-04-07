شكرا لقرائتكم خبر عن "تقنيات الطاقة الشمسية الألمانية" فى ورشة عمل بغرفة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

نظمت غرفة الشرقية بالتعاون مع مكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية (AHK)، اليوم، ورشة عمل حول مجالات الاستثمار المستقبلية في الطاقة المُتجددة بالمملكة، وأحدث التقنيات الألمانية المُستخدمة في الطاقة الشمسية، بحضور السفير الألماني في المملكة يورغ راناو وعد من رجال الأعمال والمهتمين بالاستثمار في الطاقة الشمسية، وذلك في مقر الغرفة الرئيس.

وسلّطت الورشة الضوء على عدد من المحاور ذات الشأن بالتقنيات الألمانية المُستخدمة في الطاقة الشمسية وفرص الاستثمار المتاحة فيها والتجارب الناجحة لاستخداماتها داخل المملكة، وكذلك فرص تصدير منتجات الطاقة الشمسية خارج حدود المملكة والاستراتيجية المتبعة لأجل زيادة الاعتماد على الطاقة البديلة، فضلاً عن عرض تجربة شركة فشنر في صناعة الطاقة البديلة في المملكة وعرض تجارب متنوعة عن استخدامات الطاقة الشمسية.