شكرا لقرائتكم خبر عن سفير البحرين يزور"الغذاء والدواء" والان نبدء بالتفاصيل

زار الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة, الهيئة العامة للغذاء والدواء. والتقى الشيخ حمود آل خليفة خلال الزيارة , الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي. وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عُقد بمقر الهيئة في الرياض اليوم، أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالي الغذاء والدواء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفير البحرين يزور"الغذاء والدواء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.