شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يغلق منخفضًا بتداولات 2.9 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر الأسهم االرئيسية اليوم منخفضًا 52.77 نقطة ليقفل عند مستوى 9011.11 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 102 شركات على تراجع.

كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 43.44 نقطة ليقفل عند مستوى 3561.38 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 167 صفقة.