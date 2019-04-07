شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة بختام التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 5.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 824.690 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 144 مليون ورقة مالية بقيمة 346 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15 ألف عملية لعدد 162 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.13% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.62%، والعرب على 6.26% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.92%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 5.3 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه، 9.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 20.5 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 15135 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2402 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 19139 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 675 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1722 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 473 نقطة.

وارتفعت أسهم 59 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 70 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.