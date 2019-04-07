شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تلغى العمليات المنفذة على سهم أوراسكوم للاستثمار بجلسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء جميع العمليات المنفذة على سهم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وذلك قبل الإعلان عن الحدث الجوهرى المعلن فى تمام الساعة 11.29، مع تعديل سعر فتح الورقة المالية لجلسة اليوم لسعر 0.672 جنيه للسهم مع إلغاء كافة العروض والطلبات المسجلة.

وكانت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، قد ردت على استفسار البورصة بشأن حجم زيادة رأس المال المتوقع، بعد إتمام صفقة الاستحواذ على شركة النيل للسكر بنسبة 100% من أسهم الشركة هو حوالى 6.3 مليار جنيه، على أن تتم زيادة رأس المال بالقيمة الاسمية.