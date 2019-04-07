شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط انخفاض 13 قطاعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.58% خاسرا عدد 52.77 نقطة ليغلق عند مستوى 9011.11 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 1.21% خاسرا عدد 43.44 نقطة ليغلق عند مستوى 3561.38 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 120.5 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 73 شركة، فيما تراجعت 102 شركة. Advertisements وتراجع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.38%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.49%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.73%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.71%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.51%.

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