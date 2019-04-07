مفاجأة.. فودافون تطلب رفع أسعار خطوط المحمول

تحرير:أحمد البرماوي كشف أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة فودافون مصر، أن شركته تقدمت بطلب إلى وزارة المالية لرفع سعر خط المحمول الجديد إلى 100 جنيه بدلا من سعره الحالي 70 جنيها، وذلك من خلال رفع رسوم التنمية المقررة على خطوط المحمول ليكون الرسم المقدر بقيمة 70 جنيها و30 جنيها قيمة الخط، على أن تحصل المالية على الـ70 جنيها مباشرة، بدلا من الـ50 جنيها المفروضة حاليا، موضحًا أنهم تقدموا بالعديد من المقترحات للمالية، وأثبتوا فوائد الرسم على إيرادات الدولة وعلى نوعية العملاء، واستقرار السوق وإيرادات الدولة من المكالمات الدولية ودقة...

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