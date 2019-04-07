بالأسعار والمكونات.. كراتين وشنط رمضان في السلاسل التجارية

كتب- نادر سلامة

تواصل السلاسل التجارية والمحال العاملة في بيع المواد الغذائية في تقديم عروض شهر رمضان على شنط وكراتين موسم رمضان بأسعار مميزة.

وتستعرض «فيتو» أرخص وأقل أسعار كراتين وشنط شهر رمضان والتي توسعت في عرضها المحال مع بداية شهر شعبان واستعدادا لاستقبال شهر الصيام.

- كرتونة «أهل الخير» بسعر 49.95 جنيه وتشمل الآتى: "زيت خليط 700 مللى، سمن 350 جم، أرز فاخر 1 كيلو، مكرونة 300 جم، سكر 1 كيلو، صلصة 280 جم، شاى 40 جم".

- كرتونة «رمضان» وتشمل 5 أصناف بسعر 65 جنيه وتضم الاتى: "مكرونة مكرونتو 350 جم، سمن مرجانة 360 جم، صلصة نردينو 280جم، سكر الأسرة 1...