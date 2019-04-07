شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها العقار والبنوك والخدمات المالية.
وارتفع مؤشر السوق العام، بنسبة 1.12% رابحا عدد 63.96 نقطة، ليغلق عند مستوى 5795.87 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.38% رابحا عدد 84.68 نقطة ليغلق عند مستوى 6222.39 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.44% رابحا عدد 21.64 نقطة ليغلق عند مستوى 4977.97 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 178.6 مليون سهم بقيمة 42.8 مليون دينار كويتى عبر 6680 صفقة.
وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.63%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.31%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.02%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.79%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.30%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.50%.
وجاء سهم "السورية"، على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 14.93%، تليه أولى تكافل بنسبة 9.95%، ثم كفيك بنسبة 8.67%، فيما تصدر سهم "ثريا" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.64% ثم فيوتشر كيد بنسبة 10%، ثم أسمنت خليج بنسبة 9.39%.
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