شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 1.48% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع بنسبة 1.48% رابحا عدد 21.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1440.32 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات والصناعة. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 9.4 مليون سهم، بقيمة قدرها 2.5 مليون دينار بحرينى. وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 64.90% مدفوعا بصعود أسهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 8.47%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 2.46%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 2.42%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.56%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.18%، وصعد قطاع الصناعة بنسبة 18.85% مدفوعا بصعود شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 2.79%. Advertisements وصعد قطاع الخدمات بنسبة 11.60% مدفوعا بصعود سهم عقارات السيف بنسبة 4.95%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.35%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.64%، وقفز قطاع الاستثمار بنسبة 3.61% مدفوعا بسهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.89%. فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 12.86%، بضغوط هبوط سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 4.76%. كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 2.87% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.89%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 12.86% بضغوط هبوط سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 4.76%.

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