شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الاستثمار والبترول والتجارة يبحثون مع وزير الصناعة الأردنى تعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس طارق الملا وزير البترول، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع الدكتور طارق الحمورى وزير التجارة والصناعة والتموين الأردنى.

تناولت المباحثات، سبل تعزيز التعاون الاقتصادى، وزيادة معدلات التبادل التجارى والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والأردن خلال المرحلة المقبلة، كما تناول اللقاء عدد من الموضوعات التجارية المطروحة علي اجندة المفاوضات العالمية إلى جانب عدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وقال نصار، إن اللقاء أكد على أهمية تفعيل التعاون بين الجانبين فى مجال إقامة المعارض التجارية للصناعات المصرية والأردنية المتميزة، التى تحظى بميزة نسبية فى كل من البلدين، إلى جانب قطاعات الخدمات والسياحة والنقل والمقاولات، وكذلك المشاركة فى المعارض المتخصصة المقامة فى كلا البلدين بصفة دورية ومنتظمة.

ولفت الوزير، إلى أنه تم خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز التعاون بين مينائى العقبة ونويبع، لتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع بين البلدين، إلى جانب العمل على توحيد المواصفات والمقاييس لأهم بنود السلع المتبادلة بين البلدين، مشيرا إلى أن اللقاء تناول أهمية العمل على وضع آلية مشتركة لتسوية النزاعات، وحل الخلافات التى تنشأ بين الشركات المصرية والأردنية.

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وأشار الوزير إلى أهمية إيفاد بعثات مصرية للأردن، للترويج للسلع والصادرات المصرية، خاصة المنتجات التى تلقى قبول فى السوق الأردنية لزيارة الأردن على مدار العام، لاسيما فى الأوقات التى تتزامن مع عقد مناسبات وأحداث تجارية واقتصادية هامة، لتفعيل الحوار مع رجال الأعمال وممثلى الشركات الأردنية المهتمين بالاستيراد من مصر، لافتا إلى أن اللقاء استعرض أيضا إمكانيات تنفيذ المقترح الخاص بإقامة معرض دائم للمنتجات المصرية فى العاصمة الأردنية "عمان" الذي يوفر تواجد منتجات تحتاجها السوق الأردنية بصفة دائمة.

وقال نصار، أن هناك فرصاً كبيرة لإنشاء مشروعات مشتركة بين البلدين فى مجالات الصناعات الكيماوية والأسمدة والأدوية ومواد التعبئة والتغليف والبرمجيات والطاقة المتجددة والخدمات، والتى تشمل المقاولات والسياحة والنقل والاستفادة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية التى وقعها البلدان خاصة اتفاقيـة أغادير.

كما وجه نصار الدعوة للدكتور طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة الأردنى، وكبار المسئولين بالوزارات المعنية، ورؤساء اتحادات وتجمعات الأعمال الأردنية لزيارة القاهرة بصفة دورية، لبحث سبل ووسائل تطوير وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والعمل على إزالة كافة المعوقات التى تواجه سير هذه العلاقات، وذلك بالتزامن مع المناسبات التجارية والاقتصادية الهامة التى تعقد بمصر، وعلى رأسها معرض القاهرة الدولى الذى يقام خلال شهرى مارس وأبريل من كل عام.

من جانبه، أكد الدكتور طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة الأردنى، حرص الأردن على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة الحالية، لمستويات متميزة تحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية تحقيق تكامل تجارى وصناعى بين مصر والأردن والاستفادة من مميزات الجوار والاتفاقيات الثنائية، والمتعدد الموقعة بين البلدين.

ودعا الوزير الأردنى، إلى أهمية تسريع وتيرة عملية تسجيل الأدوية الأردنية فى السوق المصرى، إلى جانب أهمية العمل على إقامة معرض دائم لمنتجات البحر الميت فى مصر.