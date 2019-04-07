ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بقطاعات البنوك والتأمين والاستثمار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع بنسبة 0.17% رابحا عدد 4.66 نقطة ليغلق عند مستوى 2780.95 نقطة.
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 174.5 مليون سهم محققة ما قيمته 234.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2387 صفقة لـ32 سهما، وارتفع 12 سهما، فيما انخفض 15 سهما، واستقرت 5 أسهم.
وارتفعت 4 قطاعات على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.79%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.24%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 2.81%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.68%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.54%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.02%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 8.48%، ثم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.27%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة أمانات القابضة بنسبة 3.32%، ثم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.04%
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