شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد دبى: تدفقات الاستثمار الأجنبى للإمارة ترتفع لـ38.5 مليار درهم فى 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذى، أن الإنجازات الاقتصادية النوعية التى تواصل دبى تحقيقها، ومن أبرزها نمو تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى الإمارة، ما هى إلا نتاج للرؤية الطموحة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والأسس المتينة التى وضعها لتعزيز البيئة الاستثمارية العالمية فى إمارة دبى.

وأشار ولى عهد دبى، إلى أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر، ودوره المحورى فى نقل المعرفة والتكنولوجيا وجذب المواهب، كما أنه أحد الممكنات الرئيسية الداعمة لتحقيق مستهدفات خطة دبى 2021 ومبادرات وأهداف وثيقة الخمسين بما يعزز مكانة دبى كمحور رئيسى فى الاقتصاد العالمى.

وأعلن رئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى، النتائج الجديدة لتدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبى المباشر فى عام 2018، والتى بلغت 38.5 مليار درهم، بنمو بلغ 41% مقارنة بعام 2017، مؤكدا أن النتائج القياسية التى أحرزتها دبى عززت موقعها فى تصنيف تدفقات رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية الجديدة صعودا من المركز العاشر إلى المركز السادس عالميا، كما نجحت دبى فى استقطاب 523 مشروع استثمار أجنبى مباشر فى عام 2018 بنمو بلغ 43% مقارنة بعام 2017، بما عزز من موقعها فى تصنيف عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة صعوداَ من المركز الرابع إلى المركز الثالث عالميا".

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الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى

وأعرب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن سعادته باحتلال دبى المركز الأول فى تقرير "فاينانشال تايمز"، أفضل أداء فى الاستثمار الأجنبى المباشر عالميا لعام 2018، والذى أكد تفوق دبى على لندن وباريس ودبلن وسنغافورة، حيث ظهرت فى كافة تقارير التصنيفات العالمية لأفضل مواقع الاستثمار الصادرة عام 2018 عن مؤشر "إف دى آى ماركتس"، والذى يرصد بيانات تدفقات رأس المال ومشروعات الاستثمار الأجنبى المباشر الجديدة حول العالم، وتقارير مؤشر "إف دى آى بنشمارك" الذى يحدد أفضل مواقع الاستثمار الأجنبى المباشر فى العالم عن طريق المقارنات المرجعية، وذلك حسب ما نشره الموقع الخاص بولى عهد دبى.

وأكد أن الإنجازات الجديدة التى كشف عنها "تقرير نتائج الاستثمار الأجنبى المباشر والتصنيف العالمى لإمارة دبى لعام 2018"، الصادر عن "مرصد دبى للاستثمار" التابع لــ"مؤسسة دبى لتنمية الاستثمار"، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية فى دبى، يعكس تنامى ثقة المستثمرين فى استدامة النمو الاقتصادى للإمارة، ويعزز ريادتها ومكانتها العالمية.

كما أعرب عن تقديره للجهود المخلصة وراء تحقيق هذا الإنجاز الجديد، الذى يبرهن على مدى تضافر الجهود من كافة الجهات الحكومية والمناطق الحرة ومجتمع الأعمال فى دبى، خاصة فى تطوير الفرص والمشروعات الاستثمارية الجديدة فى مختلف القطاعات الاقتصادية بما يعزز مكانة إمارة دبى كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار الأجنبى المباشر، وأشاد بمبادرات مؤسسة دبى لتنمية الاستثمار لتعزيز جاهزية البيئة الاستثمارية بالإمارة، وإطلاق منصة البيانات المفتوحة لــ"مرصد دبى للاستثمار" التى تقدم المعلومات والبيانات الحديثة على مدار الساعة، ما يعبر عن مدى التزام إمارة دبى بتعزيز تنافسية وشفافية بيئة الاستثمار فى الإمارة وتوظيف أحدث التقنيات والخدمات الذكية المبتكرة لخدمة مجتمع المستثمرين العالمى.