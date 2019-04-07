شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعات البنوك والاستثمار والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.51% رابحا عدد 21.43 نقطة ليصل مستوى 1440.73 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات. وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملاتن بحجم 5.7 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.4 مليون دينار بحرينى. Advertisements وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 82.58% مدفوعا بصعود أسهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 8.47%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 4.95%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 2.46%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.18%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.94%، وصعد قطاع الخدمات بنسبة 7.48% مدفوعا بصعود سهم عقارات السيف بنسبة 4.95%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.49%. كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 2.87% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.89%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 12.86% بضغوط هبوط سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 4.76%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعات البنوك والاستثمار والخدمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.