«نماء» ينهي تحديات واجهت 14 استثمارا جديدا بقيمة 24 مليارا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

تمكن مكتب المشاريع ذات الأولوية بوحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص »نماء«، من حل التحديات التي واجهت 29 استثمارا استراتيجيا، منها 14 استثمارا جديدا بقيمة مالية تتجاوز 24 مليار ريال.

جاء ذلك خلال استعراض المكتب أبرز إنجازاته في دعم وتحفيز القطاع الخاص، في ملتقى الأعمال السعودي الأسترالي، بمقر مجلس الغرف السعودي بالرياض، برئاسة المهندس أسامة كردي من الجانب السعودي، ومن الجانب الأسترالي الدكتورة فيونا هيل، والدكتور محمد حاج، وحضور عدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال من البلدين.

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ويختتم وفد أصحاب الأعمال الأسترالي زيارته للمملكة اليوم، والتي استمرت أربعة أيام، حيث تضمنت أجندة الزيارة عقد لقاءات ثنائية لأصحاب الأعمال السعوديين ونظرائهم الأستراليين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وعشاء عمل للوفد مع عضوات المجلس التنسيقي للمرأة، وزيارة قصر المصمك، والمتحف الوطني، وهي من أهم الأماكن التاريخية والمعالم البارزة في المملكة، إضافة إلى جولة في مركز سابك للابتكارات.

وتناول العرض المرئي للجانب الأسترالي تمكين ذوي الهمم للخدمات الالكترونية من إتمام جميع متطلبات الأعمال في القطاع الخاص بدون مساعدة أو تدخل بشري، وبالكفاءة والسرعة المطلوبة لإنجاز الأعمال، كقيمة مضافة ومشاركة مهمة في التنمية الاقتصادية المعول عليها في رؤية المملكة 2030.

وناقش الحضور الفرص الواعدة والشراكات الثنائية في المشاريع الممكنة للقطاع الخاص، لرفع نسبة التبادل التجاري التي لا تتعدى 4544 مليونا في عام 2018 بحسب الهيئة العامة للإحصاء.

وقدم برنامج الصادرات السعودية عرضا تعريفيا عن الخدمات التي يمنحها البرنامج لمصدري ومستوردي المنتجات الوطنية، إذ قدم خدماته للشركات الوطنية للتصدير لأكثر من 85 دولة، مما أتاح البرنامج فرصة كبيرة للشركات المحلية بالتوسع ودخول أسواق جديدة على مستوى العالم.