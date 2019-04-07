شكرا لقرائتكم خبر عن علي جمعة خلال افتتاح البورصة: ربنا يبارك فى عملكم لرعاية الأيتام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق، جلسة تداول اليوم الأحد، بالبورصة المصرية احتفالا بيوم اليتيم، وأطلق بصحبة مجموعة من الأطفال جرس تداول الجلسة.
وقال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، "إن رعاية الأطفال اليتامى جزء لا يتجزأ من الطريق إلى الله، وسبب لدخول الجنة ولحدوث البركة، موجها حديثه لإدارة البورصة قائلا :"ربنا يبارك فى عملكم ويبارك لهذا البلد الأمين، ويبارك فى الأيتام وعملنا لرعايتهم".
ومن جانبه، قال محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن إجمالى التبرعات من شركات البورصة، لصالح دور الأيتام 1.3 مليون جنيه، موجها الشكر للشركات على التبرع والقائمين على الحفل من البورصة.
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