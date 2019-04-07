شكرا لقرائتكم خبر عن 3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود.. ما هى لائحة الأسعار الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت 3 دول خليجية أسعار الوقود مطلع شهر أبريل الجارى، وذلك على وقع أسعار النفط العالمية والتى سجلت أفضل أداء فصلى بـ10 سنوات، وهذه الدول الخليجية، هى الإمارات وقطر وسلطنة عمان، فى حين لم تعلن دول السعودية والبحرين والكويت عن تغيرات جديدة فى أسعار البنزين والديزل ليتم التعامل بها بداية من الشهر الحالى.

فى الإمارات، شهدت أسعار البنزين ارتفاعا بنحو 19 فلسا للتر، وزادت أسعار البنزين الممتاز من 2.04 درهم (0.55 دولار أمريكى) خلال مارس الماضى إلى 2.23 درهم (0.61 دولار أمريكى) فى أبريل الجارى، وكانت أسعار الوقود فى أسواق دولة الإمارات سجلت زياداتها للشهر الثانى على التوالى، كما يشار إلى أن الأسعار التى تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة تحدد شهريا، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للنفط، سواء صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

أما قطر، فقد تم رفع أسعار البنزين الممتاز والعادى والديزل بأكثر من 11% فى شهر أبريل مقارنة بشهر مارس الماضى، ومن ناحية أخرى، تشهد سلطنة عمان ارتفاع أسعار البنزين الممتاز 214 بيسة (0.55 دولار) فى أبريل 2019، بعد أن كانت 209 بيسة (0.542 دولار) فى مارس الماضى.

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وأكد تقرير صادر حديثا عن وحدة البحوث الاقتصادية التابعة لبنك الكويت الوطنى، أن أسعار النفط فى الربع الأول من العام 2019 سجلت أفضل أداء فصلى لها منذ عام 2009 مدعومة من الإشارات الدالة على نقص الإمدادات، مع قيام السعودية بقيادة زمام المبادرة فى خفض الإنتاج وبالتزامن مع انخفاض الإمدادات من قبل كندا وليبيا، وكذلك إيران وفنزويلا.

وتناول التقرير أوضاع أسواق النفط فى الربع الأول من العام 2019، كما قدم توقعات للسوق النفطية فى الربعين الثانى والثالث من العام، مشيرا إلى أن تحسن أسعار النفط جاء بدعم من تقلص المعروض، مع قيام عدد من منتجى النفط العالميين بخفض الإنتاج ضمن مساعى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك فى خفض الإنتاج ضمن اتفاق فيينا.

وأوضح التقرير أن معدل امتثال الدول الإحدى عشرة الأعضاء بمنظمة أوبك (باستثناء إيران وفنزويلا وليبيا) بلغ 106% فى فبراير، حيث تراجع الإنتاج الإجمالى بواقع 812 ألف برميل يوميا، وفى الوقت ذاته تحسنت معدلات الامتثال من دول خارج أوبك إلى 52% فى فبراير مقابل 25% فى يناير، بالإضافة إلى تأكيد روسيا مؤخرا عزمها رفع معدل الامتثال إلى 100% قريبا، وذلك حسب ما نشرته "العربية"، اليوم الأحد.