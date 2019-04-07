شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعات البنوك والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.40% رابحا عدد 11 نقطة ليصل إلى مستوى 2787.29 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 96.8 مليون سهم محققة ما قيمته 142.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1393 صفقة ل28 سهما، وارتفع 13 سهما، فيما انخفض 9 أسهم، واستقرت 6 أسهم.

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وارتفعت 6 قطاعات على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.05%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.75%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.73%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.54%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 5.33%، ثم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 3.27%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة تكافل الإمارات بنسبة 8.70%، ثم شركة دار التكافل بنسبة 4.57%